В Украине стремительно растет число больных COVID-19, но в правительстве начали говорить о сроках поступления в страну первых партий вакцины.
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Коронавирус в Украине – статистика 24 ноября
По состоянию на утро 24 ноября за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.
В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 647976 человек, из них 299358 выздоровели, летальных случаев - 11263. Активными больными остаются 348618 пациентов.
Коронавирус в Киеве – статистика 24 ноября
По состоянию на утро 24 ноября в Киеве зафиксировано 1 422 новых случая коронавируса за сутки.
Это новый коронавирусный рекорд, такой цифры с начала пандемии еще не было. Это на 210 случаев больше, чем 23 ноября (1 212 инфицированных).
Всего в Киеве подтверждено 61 640 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве выздоровел 21091 человек (347 за сутки), умерли 1173 человека (31 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 24 ноября
По данным Института Джона Хопкинса (США), по состоянию на утро 24 ноября в мире зафиксировано более 59 млн случаев заражения коронавирусом (59 175 309). 1 млн 396 403 случая оказались смертельными.
Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и РФ.
В то же время, почти 38 млн больных выздоровели (37 897 475).
Прогноз по коронавирусу
В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.
Ученые полагают, что в стране с 23 по 29 ноября число подтвержденных случаев заболевания вырастет до 729421, то есть - на 94 тысячи.
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса
По словам министра здравоохранения Максима Степанова после 7 декабря 2020 года станет известно, когда состоится поставка в Украину первых партий вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.
"Мы ведем переговоры с разными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые изготавливают и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, Johnson & Johnson – со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров",- сказал он.
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