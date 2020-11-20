За минувшие сутки в Украине выявили 14575 новых случаев коронавирусной болезни.

Пандемия коронавируса COVID-19 в Украине и мире продолжается, а количество случаев заболевания растет.

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Ситуация с коронавирусом в мире

По данным Университета Гопкинса, число случаев COVID-19 в мире по состоянию на 20 ноября 2020 года приблизилось к 57 миллионам. Умерли от болезни в общей сложности 1 361 411 человек.

Коронавирус в Украине по состоянию на 20 ноября 2020: новый антирекорд

За сутки в Украине выявили 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. За сутки госпитализировано – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровел – 7845 человек; осуществлено тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

За все время пандемии в Украине заболело 598085 человек.

Коронавирус в Киеве: рекордное количество новых больных

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Автор: Андрей Василюк