Пандемия коронавируса COVID-19 в Украине и мире продолжается, а количество случаев заболевания растет.
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Ситуация с коронавирусом в мире
По данным Университета Гопкинса, число случаев COVID-19 в мире по состоянию на 20 ноября 2020 года приблизилось к 57 миллионам. Умерли от болезни в общей сложности 1 361 411 человек.
Коронавирус в Украине по состоянию на 20 ноября 2020: новый антирекорд
За сутки в Украине выявили 14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. За сутки госпитализировано – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровел – 7845 человек; осуществлено тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).
За все время пандемии в Украине заболело 598085 человек.
Коронавирус в Киеве: рекордное количество новых больных
В Киеве за сутки выявлено рекордное количество больных коронавирусом - 1391 человек. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 080 киевлян.
Когда в ЕС зарегистрируют вакцину от коронавируса
В Евросоюзе надеются, что вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в Европе в декабре, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, новости о ее разработке звучат "обнадеживающе".
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