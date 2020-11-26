По информации СМИ, в правительстве и Офисе президента сейчас рассматривают два варианта введения локдауна.

В Украине сегодня обновился антирекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки. Во всем мире в то же время зафиксировали рекордное количество умерших от осложнений COVID-19 за сутки.

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Коронавирус в Украине – статистика 26 ноября

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек, выздоровели 9617 человек. Госпитализировали за сутки 1955 человек.

Это впервые, когда за сутки в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 14 580 (21 ноября).

За все время пандемии в Украине заболели 677189 человек, выздоровели 317395 человек. Зафиксировано летальных случаев – 11717. Проведено ПЦР-тестирований – 4373 786.

Активными больными на сегодня остаются 348 077 человек.

Коронавирус в мире – статистика 26 ноября

По данным Worldometer, по состоянию на утро 26 ноября в мире выявлено уже 60 млн 741 тыс. 119 случаев заражения коронавирусом.

Зафиксирован 1 млн 427 тыс. 119 летальный случай, выздоровели 42 млн 045 тыс. 476 человек.

Больше всего случаев коронавирусной болезни зарегистрировано: в США (12 млн 777 тыс. 754), Индии (9 млн 266 тыс. 705), Бразилии (6 млн 166 тыс. 606), Франции (2 млн 221 тыс. 874), России (2 млн 144 тыс. 229), Испании (1 млн 605 тыс. 066), Великобритании (1 млн 560 тыс. 872).

Когда введут локдаун

По информации СМИ, в правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19. Самый «жесткий» сценарий – введение локдауна уже с 20 декабря.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Украине стоит вводить полный локдаун не ранее 29 декабря, поскольку именно в декабре бизнес зарабатывает больше денег.

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Автор: Дмитрий Захаров