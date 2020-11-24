В Украине за время эпидемии выявили почти 650 тысяч случаев коронавируса.

В Украине стремительно растет число больных COVID-19, но в правительстве начали говорить о сроках поступления в страну первых партий вакцины.

Читайте такжеВ ВОЗ предостерегли от послабления карантина на Рождество, но признали минусы полного локдауна

Коронавирус в Украине – статистика 24 ноября

По состоянию на утро 24 ноября за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели.

В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 647976 человек, из них 299358 выздоровели, летальных случаев - 11263. Активными больными остаются 348618 пациентов.

Коронавирус в Киеве – статистика 24 ноября

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве зафиксировано 1 422 новых случая коронавируса за сутки.

Это новый коронавирусный рекорд, такой цифры с начала пандемии еще не было. Это на 210 случаев больше, чем 23 ноября (1 212 инфицированных).

Всего в Киеве подтверждено 61 640 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровел 21091 человек (347 за сутки), умерли 1173 человека (31 за сутки).

Коронавирус в мире – статистика 24 ноября

По данным Института Джона Хопкинса (США), по состоянию на утро 24 ноября в мире зафиксировано более 59 млн случаев заражения коронавирусом (59 175 309). 1 млн 396 403 случая оказались смертельными.

Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и РФ.

В то же время, почти 38 млн больных выздоровели (37 897 475).

Прогноз по коронавирусу

В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.

Ученые полагают, что в стране с 23 по 29 ноября число подтвержденных случаев заболевания вырастет до 729421, то есть - на 94 тысячи.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса

По словам министра здравоохранения Максима Степанова после 7 декабря 2020 года станет известно, когда состоится поставка в Украину первых партий вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

"Мы ведем переговоры с разными компаниями, на разных стадиях подписания документов со всеми ведущими компаниями, которые изготавливают и разрабатывают вакцины. Хочу подчеркнуть - в мире нет еще ни одной вакцины, которая зарегистрирована. Но со всеми компаниями-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, Johnson & Johnson – со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров",- сказал он.

Важные новости о коронавирусе

Врач рассказал, во что коронавирус превращает легкие

Если COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей будет больше, чем от всех болезней - эксперт из Минздрава

COVID-19: Степанов рассказал о разработке приложения для отправки контактных лиц на самоизоляцию

В AstraZeneca объяснили, по какой цене вакцину от COVID-19 смогут купить бедные страны

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров