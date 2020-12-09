Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 68 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

С начала пандемии коронавирусом в мире инфицировались уже 68 297 350 человек. При этом 44 047 106 удалось выздороветь, а 1 558 453 умерли.

Больше всего больных в США (15 171 957), Индии (9 735 850), Бразилии (6 674 999), России (2 518 551), Франции (2 363 197). Украина в мировом рейтинге на 17-м месте – между Турцией и Южной Африкой.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12585 новых случаев коронавирусной болезни, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, за сутки 8 декабря заболели 654 ребенка и 682 медики. В больницы во вторник госпитализированы 1281 больных, а летальных случаев зафиксировано 276.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - говорится в сообщении.

Когда введут зимний локдаун: дата

Утром, 9 декабря, СМИ озвучили несколько дат, когда правительство может ввести локдаун. Согласно первому варианту, ограничения в Украине усилят сразу после Нового года – с 1 по 14 января. По второму – с 8 по 25 января.

На это время планируют ограничить работу ресторанов, музеев, кино и закрыть бары и фитнес-клубы. При этом общественный транспорт, о чем свидетельствует опубликованный проект постановления, останавливать не будут.

Граждане смогут передвигаться не только по городу, но и выезжать за пределы населенных пунктов и путешествовать по стране, поскольку Межобластное и междугороднее сообщение будет работать.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 9 декабря

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская