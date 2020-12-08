Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 67 миллионов людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

В мире коронавирусом с начала пандемии инфицировался 67 618 431 человек. В то же время 43 541 348 удалось выздороветь, а 1 544 985 умерли от осложнений.

Лидерами по количеству суточных больных в мире остаются США (14 954 332), Индия (9 703 770) и Бразилия (6 623 911). Украина в мировом рейтинге оказалась уже на 17-м месте – между Турцией и Южной Африкой.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине за сутки обнаружено 10 811 новых случаев COVID-19, а выздоровевших - 12 860 человек.

На прошлой неделе впервые за долгое время количество выздоровевших превысило число заболевших. 3 декабря выздоровела рекордное количество людей — 15 372 за сутки. При этом заболеваемость держится на высоком уровне.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Вакцина от коронавируса

Британия во вторник, 8 декабря, первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса. Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в страну из Бельгии, где она производится.

Между тем ВОЗ рекомендует не заставлять людей делать прививки от COVID-19. Однако правительствам следует направить усилия на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 8 декабря

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Автор: УНИАН