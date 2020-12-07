Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 65 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 7 декабря в мире COVID-19 заболели 67 млн 073 тыс. 749 человек.

От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 536 тыс. 072 лица, выздоровели - 43 млн 103 тыс. 827.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 14,8 млн больных, Индия (9,7 млн), Бразилия (6,6 млн), Россия (2,4 млн) и Франция (2,3 млн).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

За минувшие сутки в Украине обнаружили 8641 новый случай инфицирования COVID-19. Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он опустился ниже 9 тысяч впервые за почти месяц.

В целом в Украине обнаружили 821947 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 13733 человека (145 человек за сутки). Количество выздоровевших достигло уже 423704 (за сутки - 5123 человека). В частности, за вчера сделали 33502 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

Ситуация с вирусом самая сложная в Киеве (1526 за сутки), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Коронавирус в Киеве: данные

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили более чем у 1,5 тыс. человек, 16 человек умерли. В больницы госпитализированы 103 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных на коронавирус. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Под аппаратами ИВЛ-33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52%.

Выздоровели за сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 тыс. 210 жителей Киева.

Вакцина против коронавируса: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал категории граждан, которые первыми получат прививку от нового коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 7 декабря

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Автор: УНИАН