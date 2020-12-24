С начала пандемии в мире инфицировались уже 78 704 434 человека.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти. Между тем в мире ширится новый мутировавший коронавирус, а в некоторых странах начинается массовая вакцинация населения.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире инфицировались уже 78 704 434 человека. Лидерами по количеству больных остаются США (18 458 373), Индия (10 123 778), Бразилия (7 365 517), Россия (2 905 196), Франция (1 562 615), Соединенное Королевство (2 155 996), Турция (2 082 610).

Украина находится на 15 месте – между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

По состоянию на утро 24 декабря за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 490 человек, зафиксировано 223 летальных случая, 15 575 пациентов выздоровели, госпитализированы – 2 721 человек. С начала пандемии заразились более миллиона человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, из них 631 435 выздоровели, летальных исходов — 17 395. Активными больными остаются 369 697 пациентов.

Коронавирус в Киеве: статистика

По состоянию на утро 24 декабря в Киеве зафиксировано 1 377 новых случая коронавируса за сутки. Всего подтверждено 105 040 случаев COVID-19, свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 35 761 человек (833 за сутки), умерли 1 802 человека (23 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 55 497 случаев COVID-19 (666 новых случаев за сутки).

Карантин в Украине: что известно

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

Новый штамм коронавируса

В ВОЗ отмечают, что коронавирус "мутирует гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм, обнаруженный впервые в Британии, позволяет ему легче распространяться. При этом в организации добавляют, что не имеют доказательств, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

ВОЗ соберется на совещание, чтобы обсудить стратегии противодействия новому, более заразном штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Ранее в Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 24 декабря

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Автор: УНИАН