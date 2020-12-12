Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 71 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

Согласно данным карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире, по состоянию на 7:30 12 декабря, инфицировались уже 71 081 574 человека. При этом 45 349 922 выздоровели, а 1 594 777 умерли.

Лидерами по количеству случаев инфицирования остаются США (15 842 789), Индия (9 826 775), Бразилия (6 836 775), Россия (2 574 319), Франция (2 405 210).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине впервые за сутки госпитализировали более трех тысяч человек. При этом несколько дней подряд выздоравливает больше людей, чем выявляют новых больных.

За последние сутки с осложнениями от недуга в больницы госпитализировали более 3 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине возросло еще на 12 811 новых больных.

В Киеве за сутки обнаружено 1696 новых больных на COVID-19, умерли 23 человека.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 12 декабря

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Автор: УНИАН