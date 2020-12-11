Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 69 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 11 декабря в мире коронавирусом инфицировались с начала пандемии 69 664 639 человек. При этом 44 926 348 удалось выздороветь, а 1 583 242 умерли.

Лидерами по числу заболевших остаются США (15 616 378), Индия (9 796 769), Бразилия (6 781 799), Россия (2 574 799), Франция (2 391 643). Украина на 17 месте между Турцией и Украиной.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на утро 11 декабря в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

Также в течение прошедших суток было зафиксировано 285 смертей, это - новый рекорд количества умерших от коронавируса в течение одних суток в Украине. Предыдущий был установлен 9 декабря - тогда зафиксировали 276 летальных случаев.

Больше всего заражений в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Степанов предостерег, что в Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом.

Локдаун в Украине

В Украине могут усилить карантин раньше запланированной даты 8 января. Такую возможность не исключает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 11 декабря

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Автор: УНИАН