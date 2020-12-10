Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 68 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

С начала пандемии коронавирусом в мире инфицировались уже 68 956 116 человек. При этом 44 433 419 удалось выздороветь, а 1 570 642 умерли.

Лидерами по числу заболевших остаются США (15 391 701), Индия (9 767 371), Бразилия (6 728 452), Россия (2 546 113), Франция (2 377 913).

Украина находится на 17-месте – между Турцией и Южной Африкой.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 10 декабря за минувшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражение коронавирусом, зафиксировано 266 летальных случаев. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Вместе с тем, по прогнозам Кабинета министров, количество новых случаев коронавируса в Украине в январе может вырасти до 20-25 тысяч ежесуточно.

Локдаун в январе

Во время усиленного карантина в январе заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.

Тем временем глава правительства Денис Шмыгаль похвастался карантином выходного дня, отметив, что "украинский продукт" вводят в Европе.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 10 декабря

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Автор: УНИАН