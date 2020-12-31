Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 31 декабря количество выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигла 82709354 случаев.

Во всем мире количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний возросла за сутки до 1805035, выздоровели 46 733 442. В страны с 5 млн и больше заражениями COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9699 человек, зафиксировано 209 летальных исходов, 11 803 пациента выздоровели.

Ситуация в некоторых регионах остается сложной, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрирована в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости на 31 декабря

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Автор: УНИАН