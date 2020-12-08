Осенью следующего года коронавирус в Украине и мире пойдет на спад - тогда у людей уже должен быть выработан коллективный иммунитет.
Такое мнение высказала медицинский эксперт Валентина Маркевич в эфире телеканала "Украина 24".
"Вакцинации однозначно быть. Нам осталось потерпеть до октября. Я делаю прогноз, что в следующем году, в октябре, уже все будет хорошо. Мы это переживем. Трудные времена пройдут. Самое главное – всем выжить", - заявила она.
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На уточняющий вопрос, выработается ли к этому времени коллективный иммунитет у людей, Маркевич ответила утвердительно. При этом, по словам эксперта, инфекция, подобная коронавирусу, появляется раз в сто лет.
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"В ХХ веке мы имели "испанку". Два года живет вирус. Я считаю, что два года достаточно для того, чтобы он "покосил" людей, сделал так называемый естественный отбор. Сила этого вируса будет падать", - отметила Маркевич.
Коронавирус в Украине: статистика
За сутки 6 декабря в Украине зарегистрирован 8 тыс. 641 новый случай COVID-19. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 821 тыс. 947 украинцев, умерли – 13 тыс. 733.
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