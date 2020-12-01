Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Профессор и заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По информации ТСН, накануне вечером ее доставили в одну из частных клиник столицы. Предварительно, ее состояние оценивают как средней тяжести.

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С самого начала пандемии в Украине Голубовская является едва ли не самым узнаваемым экспертом по этой тематике и практикует в Александровской больнице. В частности, Голубовская консультировала больных COVID-19 в других столичных больницах, ездила и в регионы.

Мнения Ольги Голубовской о коронавирусе:

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Автор: Денис Прядко