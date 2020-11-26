Главный внештатный инфекционист Минздрава отметила, что сейчас растет смертность от COVID-19 среди молодого населения, и в силу погодных условий человек получает большую дозу коронавируса.

Главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что Украина находится в фазе интенсивной передачи COVID-19 и в зимние месяцы число инфицированных будет нарастать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве.

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«Сейчас мы находимся в интенсивной передачи инфекции (COVID-19 – УНИАН)…Еще пик, я думаю, декабрь-январь еще будет, и он нарастает…он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно», - отметила она.

Врач-инфекционист подчеркнула, что «мы все сейчас в очагах (инфекции – УНИАН)», и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных.

«Поэтому необходимо дистанцироваться, защищаться, мыть руки, сейчас его сезон. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания – потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя (вируса)», - добавила она.

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«Надо считать даже не по количеству заболевших, потому что количество заболевших зависит от качества тестированных, потому что если вы много будете тестировать бессимптомных форм – то это не значит, что это для нас трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных, и их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь», - считает врач.

По мнению Голубовкой, именно «на эти показатели надо опираться в принятии решений».

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Автор: Константин Гончаров