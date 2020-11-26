По мнению Антона Геращенко, на следующем заседании Кабмина вопрос "радикального локдауна" снова вынесут для принятия решения.

Если не начать принимать более жесткие меры, то до февраля 2021 года коронавирусом переболеет 10 миллионов украинцев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеет 10 миллионов человек", – подчеркнул он.

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По мнению Антона Геращенко, на следующем заседании Кабмина вопрос «радикального локдауна» снова вынесут для принятия решения.

«Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности», - объяснил он.

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Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Денис Прядко