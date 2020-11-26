Если не начать принимать более жесткие меры, то до февраля 2021 года коронавирусом переболеет 10 миллионов украинцев.
Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеет 10 миллионов человек", – подчеркнул он.
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По мнению Антона Геращенко, на следующем заседании Кабмина вопрос «радикального локдауна» снова вынесут для принятия решения.
«Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности», - объяснил он.
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Карантин выходного дня в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
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