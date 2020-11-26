Геращенко подчеркнул, что сейчас в Украине идет огромная волна заболеваемости COVID-19 / фото УНИАН, Сергей Чузавков

Если не начать принимать более жесткие меры, то до февраля 2021 года коронавирусом переболеет 10 миллионов украинцев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеет 10 миллионов человек", – подчеркнул он.

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По мнению Антона Геращенко, на следующем заседании Кабмина вопрос «радикального локдауна» снова вынесут для принятия решения.

«Карантин с пакетом компенсаций для малого и среднего бизнеса, для наемных работников. Но в тех случаях, когда бизнес будет ограничен в своей деятельности», - объяснил он.

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Автор: Денис Прядко