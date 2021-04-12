В среднем бригады экстренной медицинской помощи осуществляют около 17-19 тысяч выездов в сутки.

В Украине в течение последней недели наблюдаются пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила во время брифинга.

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«Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализации. Если говорить об «экстренке», то это в среднем практически ежесуточно в последнюю неделю 17-19 тыс. выездов бригад экстренной медицинской помощи», - сказала Микичак.

Вместе с тем, по её словам, в некоторых областях наблюдается снижение нагрузки на службу экстренной помощи, в частности это Ивано-Франковская и Закарпатская области.

«Вместе с тем остается высокий уровень выездов службы бригад экстренной медицины в Запорожской, Одесской, Харьковской области», - добавила Микичак.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 было превышено в 20 регионах.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 7 тыс. 856 новых случаев COVID-19, умерли 287 человек, госпитализированы 2 тыс. 770 человек.

Новости Украины и мира на утро 12 апреля

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Автор: Леся Лещенко