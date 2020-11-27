По состоянию на 1 января может быть 18-20 тысяч летальных исходов, говорит иммунолог.

В Украине с января по март 2021 года можно ожидать еще 20 тысяч смертей из-за коронавируса, затем интенсивность эпидемии снизится.

Читайте такжеВрач рассказал, что делать в случае аллергии на защитную маску (видео)Об этом на своей странице в Facebook сообщил педиатр, иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, вакцины к тому времени еще не будет, но интенсивность снизится из-за окончания холодного сезона и благодаря тому, что у 40-50% украинцев уже будет иммунитет.

"В ноябре в Украине в среднем умирает от Covid ежедневно 170 человек (от всех причин - 1700). Будет ли больше? С оглядкой на соседнюю Польшу, где населения тоже около 40 миллионов и умирает ежедневно 400-600 человек, наши сегодняшние 150-250 кажутся почти безобидными. Экспоненциальный рост не может продолжаться долго, скоро должно произойти выравнивание. Я надеюсь - на уровне средних 200 в декабре", - написал Волянский.

Он считает, что по состоянию на 1 января может быть 18-20 тысяч летальных исходов.

"В течение холодных месяцев (январь-март), можно ожидать еще 20 тысяч летальных исходов, затем интенсивность эпидемии снизится. Не из-за вакцины, ее к тому времени еще не будет. Из-за окончания холодного сезона и благодаря тому, что 40-50% украинцев уже будут иммунны", - отметил педиатр.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

В Украине обнаружили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218 в сутки. За вчера выздоровели 8 843 человек и 192 - умерли. Также вчера госпитализировали более 2 тысяч зараженных коронавирусом.

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Усиление карантина на Новый год и Рождество

Решение о введении в Украине локдауна может быть принято после третьих выходных "карантина выходного дня" - то есть 28-29 ноября. Однако по этому вопросу будут советоваться с местными властями. Это решение будет базироваться на темпах роста заболеваемости и заполненности больниц.

Локдаун может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытия заведений образования, заведений общественного питания и развлечений.

Такие ограничения уже действовали в Украине с середины марта до конца мая. Тогда власти прибегли к жесткому карантину, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая их начали ослаблять, впоследствии правительство ввело адаптивный карантин, который недавно заменили карантином выходного дня.

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Автор: Людмила Жерновская