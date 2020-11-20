По словам эксперта Минздрава Дуброва, еще летом он говорил, что для молодых коронавирусная болезнь не страшна, но на сегодня ситуация изменилась.

Эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров заявляет, что в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, сколько денег заложили в бюджете на вакцину от COVID-19Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо.

Отвечая на вопрос, страшна ли коронавирусная болезнь для молодых людей, врач сказал: «Если говорить о моем личном опыте работы в отделении интенсивной терапии, то где-то в конце лета - первая половина сентября - тяжелое течение болезни было, как правило, у людей 70+».

«На сегодняшний день - в последние полтора месяца есть огромное количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются, в том числе, в искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день у меня в отделении два пациента, находящихся на ИВЛ, один - 35 лет, второй - 46 лет. Они абсолютно без сопутствующей патологии и были здоровы до коронавирусного заболевания», - добавил Дубров.

Врач отметил, что ему трудно сказать, меняется ли сам вирус или условия протекания болезни, - это вопрос к специалистам-вирусологам.

«Однозначно могу сказать, что на сегодняшний день 50 на 50. 50% людей относительно молодого возраста до 60 лет с тяжелым течением и 50% - это 60+ с сопутствующей патологией», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сам летом говорил, что для молодых COVID-19 не страшен, но на сегодняшний день ситуация изменилась.

«Молодые в большинстве случаев его переносили легко и не нуждались в госпитализации, на сегодняшний день уверенно могу сказать, что это уже не так, и молодые люди без сопутствующей патологии имеют тяжелое течение COVID-19 и летальное в том числе», - резюмировал Дубров.

Коронавирус: последние новости

В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло - 229 человек.

За сутки госпитализированы – 1728 человек; летальных случаев – 229; выздоровели – 7845 человек; проведено тестирований за сутки – 70752 (в частности методом ПЦР – 45957, методом ИФА – 24795).

Тем временем ВОЗ выступила против использования ремдесивира в лечении коронавируса.

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Автор: Константин Гончаров