В настоящее время владельцы вакцин ведут переговоры с теми странами, которые имеют большие мощности для производства вакцин, - Мексикой, Бразилией, Индией.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа») заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины, что составляет примерно 20 млн граждан.

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Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«В мире есть подтвержденная вакцина BioNTech и Pfizer, ждем, что сейчас должна выйти вакцина Johnson&Johnson и китайская вакцина. Наши послы в пятницу получили поручение президента включиться в эту борьбу за очередь за вакциной», - отметил Радуцкий.

«По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн», - добавил он.

То есть, по словам председателя комитета, Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан.

«Насколько я знаю по тем переговорам, которые ведет правительство сегодня, то сейчас владельцы вакцин ведут переговоры с теми странами, которые имеют большие мощности для производства вакцин - это Мексика, Бразилия, Индия. Как только вакцины будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот», - добавил Радуцкий.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров