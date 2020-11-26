Свободными остаются 13 тыс. 653 коек для лечения больных COVID-19 / фото REUTERS

В Украине по состоянию на сегодня для лечения больных COVID-19 отведено 57 тыс. 446 коек, из которых обеспечено кислородом - 27 тыс. 482.

Читайте такжеСчастье - дышать. Чем отличаются принципы лечения COVID-19 в Украине и ЕвропеКак передает корреспондент УНИАН об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас на сегодня отведено для лечения больных COVID-19 57 тыс. 446 коек, из которых обеспечено кислородом 27 тыс. 482 коек. Свободных - 13 тыс. 653", - сказал он.

По его словам, напряженной является ситуация в Киеве, Одессе, Черкасской и Сумской областях.

"Но мы четко знаем, как мы в ближайший срок решим всю эту проблематику", - заверил министр.

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Автор: Леся Лещенко