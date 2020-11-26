Напряженной остается ситуация в Киеве, Одессе, Черкасской и Сумской областях.

В Украине по состоянию на сегодня для лечения больных COVID-19 отведено 57 тыс. 446 коек, из которых обеспечено кислородом - 27 тыс. 482.

Читайте такжеСчастье - дышать. Чем отличаются принципы лечения COVID-19 в Украине и ЕвропеКак передает корреспондент УНИАН об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас на сегодня отведено для лечения больных COVID-19 57 тыс. 446 коек, из которых обеспечено кислородом 27 тыс. 482 коек. Свободных - 13 тыс. 653", - сказал он.

По его словам, напряженной является ситуация в Киеве, Одессе, Черкасской и Сумской областях.

"Но мы четко знаем, как мы в ближайший срок решим всю эту проблематику", - заверил министр.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на 26 ноября в Украине обнаружили 15 тыс. 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек. Госпитализировали 1 тыс. 955 человек.

В правительстве и офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 26 ноября в мире COVID-19 заболели уже более 60,7 млн человек. Зафиксировано 1 млн 427 тыс. 119 летальных случаев, выздоровели 42 млн 045 тыс. 476 человек.

Больше всего случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в США (12 млн 777 тыс. 754), Индии (9 млн 266 тыс. 705), Бразилии (6 млн 166 тыс. 606), Франции (2 млн 221 тыс. 874), России (2 млн 144 тыс. 229), Испании (1 млн 605 тыс. 066), Великобритании (1 млн 560 тыс. 872).

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Автор: Леся Лещенко