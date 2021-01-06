Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов, касающихся сферы здравоохранения, предоставления медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.
Читайте такжеМинздрав хочет привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусомОб этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, большинство государственных органов и служб оказались неготовыми к пандемии коронавируса.
"Сложностей в противодействии болезни добавили и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства", - написала Денисова.
По ее мнению, начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения – противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина. Она указывает, что к ней поступает много обращений граждан.
"В частности, в обращениях затрагивались вопросы относительно неконституционности внедряемой медицинской реформы, неразумности, несоразмерности цели и меры, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины, а также были высказаны просьбы обратиться с соответствующим конституционным представлением в Конституционный Суд Украины", - сообщила Денисова.
Омбудсмен надеется, что Конституционный Суд Украины откроет конституционное производство по ее представлению и рассмотрит его по существу.
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