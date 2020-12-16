За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях.

За сутки в Украине выявлено 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.

Читайте такжеСпециалисты отметили неувязку в статистике по коронавирусу в УкраинеОб этом говорится в телеграмм-канале Коронавирус_инфо. Согласно информации, за минувшие сутки госпитализированы – 3242 человека - это антирекорд госпитализаций; зафиксировано 264 летальных случаев; выздоровели 12549 человек. Кроме этого за сутки проведено 63445 тестирований (методом ПЦР – 40740, методом ИФА – 22705).

Предыдущий антирекорд госпитализаций был зафиксирован 9 декабря, тогда в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 993 человека. А 10 декабря от коронавируса умерли 285 украинцев.

За все время пандемии в Украине

заболели - 919704 человека;

выздоровели - 535417 человек;

летальных исходов - 15744;

проведено ПЦР-тестирований - 5 125389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Коронавирус данные по областям:

г. Киев - 95160 случаев;

Винницкая область - 20093 случая;

Волынская область - 28923 случая;

Днепропетровская область - 50316 случаев;

Донецкая область - 30466 случаев;

Житомирская область - 34611 случаев;

Закарпатская область - 26432 случая;

Запорожская область - 43835 случаев;

Ивано-Франковская область - 41082 случая;

Киевская область - 50040 случаев;

Кировоградская область - 7375 случаев;

Луганская область - 8166 случаев;

Львовская область - 54833 случая;

Николаевская область - 24749 случаев;

Одесская область - 59974 случая;

Полтавская область - 30466 случаев;

Ровенская область - 36974 случая;

Сумская область - 36251 случай;

Тернопольская область - 31581 случай;

Харьковская область - 63178 случаев;

Херсонская область - 14643 случая;

Хмельницкая область - 35157 случаев;

Черкасская область - 32803 случая;

Черновицкая область - 37266 случаев;

Черниговская область - 25330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая