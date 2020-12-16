За сутки в Украине выявлено 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников.
Читайте такжеСпециалисты отметили неувязку в статистике по коронавирусу в УкраинеОб этом говорится в телеграмм-канале Коронавирус_инфо. Согласно информации, за минувшие сутки госпитализированы – 3242 человека - это антирекорд госпитализаций; зафиксировано 264 летальных случаев; выздоровели 12549 человек. Кроме этого за сутки проведено 63445 тестирований (методом ПЦР – 40740, методом ИФА – 22705).
Предыдущий антирекорд госпитализаций был зафиксирован 9 декабря, тогда в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 993 человека. А 10 декабря от коронавируса умерли 285 украинцев.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 919704 человека;
- выздоровели - 535417 человек;
- летальных исходов - 15744;
- проведено ПЦР-тестирований - 5 125389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Коронавирус данные по областям:
- г. Киев - 95160 случаев;
- Винницкая область - 20093 случая;
- Волынская область - 28923 случая;
- Днепропетровская область - 50316 случаев;
- Донецкая область - 30466 случаев;
- Житомирская область - 34611 случаев;
- Закарпатская область - 26432 случая;
- Запорожская область - 43835 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41082 случая;
- Киевская область - 50040 случаев;
- Кировоградская область - 7375 случаев;
- Луганская область - 8166 случаев;
- Львовская область - 54833 случая;
- Николаевская область - 24749 случаев;
- Одесская область - 59974 случая;
- Полтавская область - 30466 случаев;
- Ровенская область - 36974 случая;
- Сумская область - 36251 случай;
- Тернопольская область - 31581 случай;
- Харьковская область - 63178 случаев;
- Херсонская область - 14643 случая;
- Хмельницкая область - 35157 случаев;
- Черкасская область - 32803 случая;
- Черновицкая область - 37266 случаев;
- Черниговская область - 25330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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