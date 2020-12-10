По статистике, самый высокий процент летальных случаев регистрируют в группе населения 60-69 лет.

На сегодняшний день чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группе населения 50-59 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Сегодня чаще всего COVID-19 регистрируется у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время, высокий процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь", - рассказал он.

Ляшко добавил, что "в целом более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+".

В то же время, как отметил он, более всего страдают люди, имеющие сопутствующие соматические неинфекционные болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 декабря в Украине выявлено 13 тысяч 371 новый случай, выздоровели 13 тысяч 903 человека, умерли - 266.

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Автор: Татьяна Поляковская