55-60% госпитализированных с коронавирусной болезнью нуждаются в лечении кислородом.

В Украине на сегодняшний день более 70% всех больничных коек, выделенных для пациентов с COVID-19, обеспечены кислородом.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook.

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По его данным, сейчас 55-60% госпитализированных с коронавирусной болезнью нуждаются в лечении кислородом.

Всего в больницах, перепрофилированных для оказания помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, есть 64 тыс. 349 коек. Из них 44 тыс. 436 коек обеспечены кислородом, и это почти 70% всех отведенных коек.

На сегодняшний день в украинских больницах есть 29 тыс. 487 свободных коек с кислородом.

Дополнительно вся информация о наличии свободных коек и свободных коек с кислородом есть в отрытом доступе на сайте Минздрава.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели 1 млн 019 тыс. 876 человек, умерли - 17 тыс. 702. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 7 тыс. 709 украинцев, госпитализированы 2 тыс. 888 человек.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Надя Пришляк