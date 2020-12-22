По состоянию на 22 декабря в Украине за сутки от коронавируса выздоровел почти вдвое больше людей, чем заразилось.

По состоянию на утро 22 декабря в Украине за сутки обнаружили 8513 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеСтепанов разъяснил, почему жесткий карантин в Украине продлится две недели и вводится в январе (видео)

За минувшие сутки умерли 232 человека, 14 020 человек выздоровели и 1318 пациентов госпитализировали.

За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших почти вдвое. Рекордное количество пациентов выздоровело 15 декабря - 16 150.

За вчера осуществили 46 696 тестирований на коронавирус, в частности методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 979 506 человек, из них 600 288 выздоровели, летальных случаев - 16 897.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко