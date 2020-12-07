В Украине 7 декабря утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 821 947.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 8641 новый случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Днем ранее, 6 декабря, Минздрав отчитался о 11590 новых случаях.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он опустился ниже 9 тысяч впервые за почти месяц. Последний раз такие низкие данные были зафиксированы 9 ноября - 8687 инфицированных за сутки.

В целом в Украине обнаружили 821947 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 13733 человека (145 человек за сутки). Количество выздоровевших достигло уже 423704 (за сутки - 5123 человека).

В частности, за вчера сделали 33502 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

Ситуация с вирусом самая сложная в Киеве (1526 за сутки), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко