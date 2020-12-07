За минувшие сутки в Украине обнаружили 8641 новый случай инфицирования COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте такжеВрач объяснил, можно ли вылечить коронавирус витаминами
Днем ранее, 6 декабря, Минздрав отчитался о 11590 новых случаях.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он опустился ниже 9 тысяч впервые за почти месяц. Последний раз такие низкие данные были зафиксированы 9 ноября - 8687 инфицированных за сутки.
В целом в Украине обнаружили 821947 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 13733 человека (145 человек за сутки). Количество выздоровевших достигло уже 423704 (за сутки - 5123 человека).
В частности, за вчера сделали 33502 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).
Ситуация с вирусом самая сложная в Киеве (1526 за сутки), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Коронавирус в Украине: что известно
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.
- Также стали известны детали усиленного карантина в январе в Украине. В следующем месяце планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.
- Известный львовский врач рассказал, где можно заразиться коронавирусом и куда не стоит ходить
- Степанов назвал категории граждан, которые первыми получат прививку от нового коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram