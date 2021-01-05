Всего в столице на сегодня уже 114369 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 846 человек, скончались - 26.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ Минздраве назвали главную причину введения январского локдауна"В Киеве за минувшие сутки выявили 846 больных коронавирусом. Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса", - отметил он.

По его данным, всего в столице на сегодня уже 114369 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Заболели, в частности, и 33 медика.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 70 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском районе - 104 случая", - сообщил мэр.

Кличко отметил, что выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолел 40921 житель столицы.

Коронавирус в Украине и мире: что известно по состоянию на 5 января

По состоянию на утро 5 января 2021 года общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 86 миллионам.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 1 078 251 человек за предыдущие сутки выявлено 5334 новых больных.

Между тем, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская предупредила о новом всплеске COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.

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Автор: Инна Андалицкая