Степанов отметил, что в Украине на прошлой неделе зафиксировали почти на 7 тыс. больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

В Украине на прошлой неделе зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за минувшую неделю было выявлено 96 тыс. 936 новых случаев COVID-19, что почти на 7 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе, когда было выявлено 90 тыс.

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В то же время продолжает увеличиваться количество госпитализаций: на прошлой неделе в больницы попали 11 тыс. 606 человек, на позапрошлой - 10 тыс. 597.

"Ситуация остается довольно напряженной. Увеличивается количество больных и, как следствие, увеличивается количество людей, которых госпитализируют в больницы", - констатировал Степанов.

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11 ноября Кабмин принял решение о введении в Украине «карантина выходного дня», который действовал в выходные дни, начиная с 14 ноября.

В Кабмине допускают введение тотального карантина на новогодние праздники.

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 732 тыс. 625 человек; умерли 12 тыс. 327. За последние сутки зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев заболевания.

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Автор: Леся Лещенко