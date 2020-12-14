В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 6451 человека, зафиксировано 93 летальных случая, 5154 пациента выздоровели.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных: впервые с конца октября он опустился ниже 7 тысяч.
Общее количество случаев заражения COVID-19 в Украине превысило 900 тысяч и составляет 900 666 человек, из них 506 718 выздоровели, летальных случаев - 15 247.
Как отмечает Степанов, 13 ноября сделали 25 582 тестирования (в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089). С начала пандемии в Украине провели 5 052 686 ПЦР-тестирований.
Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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