В некоторых ковидных больницах количество больных в два раза превышает количество коек.

В Сумской области «ковидные» больницы переполнены – коек и медицинского персонала не хватает. Больные вынуждены становиться в очередь на госпитализацию.

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Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что в регионе количество больных коронавирусом стремительно растет. Только за 24 ноября тут COVID-19 подтвердился у 729 человек.

Недавно на пороге Путивльской больницы умерла пенсионерка. Женщина две недели болела коронавирусом, однако семейный врач не направила ее на тест, поскольку не видела оснований.

Когда женщина уже задыхалась и пришла на прием к врачу с сатурацией 30%, ей просто не смогли найти место для госпитализации в больницах района. Отчаявшись, она сама пошла в больницу просить о помощи, но умерла.

В Больницах рядом с Путивлем, как выяснилось, просто нет мест. В Глуховском районе количество больных в ковидных отделениях в два раза превышало количество коек. Более чем на 100% были загружены медучреждения и в Белопольском районе.

Местный активист Сергей Пушко говорит, что ситуация с коронавирусом никому неинтересна.

"После смерти женщины в Путивле, которой не оказали помощь, они впервые подтвердили, что у них в районах по два человека на одно койко-место. Власть пишет победные реляции о том, что у них заполняемость на 60%. Но по словам знакомых, которые переболели коронавирусом, там очередь и для блатных. Не принимают даже тяжелых больных", – сказал журналистам Пушко.

Жительница Сум Лидия Жало своими глазами увидела обстановку в городской больнице №5, где лечат больных с коронавирусом. Три дня и две ночи она провела под дверями реанимации, где находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.

Женщина рассказывает, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону.

"Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – рассказала она.

По словам женщины, смертей в реанимации было много. Только в четверг, когда брата доставили туда, там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Трупы складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг.

"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа», - признается Лидия.

По ее совам, медиков в больнице катастрофически не хватает.

«Мне рассказывали, что когда тут решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать здоровьем своих и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", - продолжает женщина.

Из-за нехватки медиков некоторым даже приходится нанимать медсестер специально для своих родных.

Что касается лекарств, то многих препаратов в Сумах уже нет не то что в больнице, даже в аптеках. Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке возле реанимации – для тех, кому они еще могут пригодиться.

Лидия обратила внимание, что в справке о смерти ее брата ничего не сказано о том, что он умер от коронавируса, написали – от сердечной недостаточности. При этом тело родственника не отдали и хоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса.

"Мне непонятно, почему у нас семейные врачи не направляют сразу людей в больницы? Многим говорят, что не надо ложиться туда. Мест там действительно не хватает. В этой больнице уже столовую приспособили под ковидную палату. Почему сразу не делают ПЦР-тесты, тоже непонятно. Почему дорожают лекарства, подорожали гробы. Каждый делает свой бизнес на горе", – заключает женщина.

Чиновники Сум теперь заявляют, что буквально 1 декабря в больнице №4 города откроют отремонтированное ковидное отделение.

Однако медсестра этой больницы Юлия Витковская выложила фотографии, на которых видно, что только часть двухэтажного корпуса готова к приему пациентов. Половина же еще стоит в строительных руинах, и явно за несколько дней тут ничего доделать не успеют.

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Автор: Дмитрий Захаров