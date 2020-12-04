Первый заместитель председателя ВР надеется вскоре приступить к выполнению своих обязанностей.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после 23 дней борьбы с коронавирусной болезнью получил отрицательный тест на COVID-19, в то же время у него есть еще «определенные побочные последствия».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей», - написал Стефанчук.

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Он поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Это вдохновляло и давало силы в борьбе с болезнью. Всем желаю крепкого здоровья. Не относитесь легкомысленно! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники. Берегите себя! Берегите своих родных», - подчеркнул он.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября у председателя ВР Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВР Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

В Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732625 заболевших коронавирусную болезнь COVID-19, выздоровело – 345149 человек, летальных случаев – 12 327. Сейчас болеет 375149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - менее 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

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Автор: Константин Гончаров