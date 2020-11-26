В то же время глава парламента надеется уже на следующей неделе вернуться к полноценной работе.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что статистика заболеваемости народных депутатов COVID-19 пока неутешительная.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

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"Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину", - отметил председатель ВР.

Разумков выразил надежду, что на следующей неделе он уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе.

Коронавирус в Раде

11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Верховная Рада отменила пленарные заседания с 18 до 20 ноября, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.

23 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВР.

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Автор: Татьяна Поляковская