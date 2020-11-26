Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что статистика заболеваемости народных депутатов COVID-19 пока неутешительная.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
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"Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину", - отметил председатель ВР.
Разумков выразил надежду, что на следующей неделе он уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе.
Коронавирус в Раде
- 11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.
- 12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
- Верховная Рада отменила пленарные заседания с 18 до 20 ноября, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.
- 23 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВР.
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