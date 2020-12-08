Сейчас в области больных с COVID-19 принимают 18 больниц.

Больницы Одесской области испытывают недостаток кадров и коек, оборудованных подведенным кислородом.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

По словам авторов материала, ситуация с больницей №5 в Одессе не единичная. В регионе уже давно сортируют инфицированных: госпитализируют только пациентов в тяжелом состоянии. Все – из-за критическойю нехватки койко-мест и кислородных станций.

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Одесский семейный врач подтвердила, что не хватает ни врачей, ни медикаментов. Кислород один на двоих, по очереди, врачей не видят в течение суток, пишут журналисты.

"Мне пациент рассказывал, который выписался на прошлой неделе. Хорошо, что он хоть с медикаментами поехал. К врачам без претензий, зашиваются, людей – тьма. Среднетяжелых нет, все тяжелые. Такой трэш был в начале прошлой недели, сейчас – боюсь представить", – делится медик.

Сейчас в области больных с COVID-19 принимают 18 больниц. Из них 15 получают средства из "коронавирусного" пакета, остальные – ждут заключений договоров.

По официальной информации, на лечение одного пациента в отделении интенсивной терапии предусмотрено 45 тысяч гривень, в обычном – 12 тысяч гривень. Но, по словам медиков и волонтеров, все стоит намного дороже.

В то же время медики надеются на анонсированное открытие еще двух стационаров на 100 коек каждый.

"Больных не меньше, их больше. Я две недели дома лечилась, телефоны красные: консультировала, координировала, лечение назначала, на анализы отправляла. Бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, до сих пор нет. Более того, по результатам ПЦР мы ездим сами в лабораторию, со списком. Оказывается, в 21-м веке отправить на е-мейл не получается. Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо. Первичка захлебывается и больницы тоже", – жалуется одна из семейных врачей Одессы в комментарии журналистам.

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Автор: УНИАН