Волонтеры утверждают, что стационары отказываются принимать пожилых пациентов.

В опорных больницах Одессы осталось менее 25 мест для больных COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, по состоянию на 16:00 вторника их было только 24.

При этом, по данным волонтера Екатерины Ножевниковой, в городских больницах отказывают в госпитализации инфицированных пожилых людей. Она привела несколько таких примеров. «В департаменте (здравоохранения - УНИАН) что-то поломалось. Пожалуйста. Страдают именно старики. Молодая пациентка (39 лет) час назад таки пробилась в стационар. Поехала сама и настояла, чтобы ее приняли. Старики себя защитить не могут...», - подчеркнула волонтер.

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По информации Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, за последние сутки в регионе зарегистрирован 861 больной COVID-19, в том числе 306 одесситов.

В общей сложности, по состоянию на утро 24 ноября, в Одесской области - 38 тыс. 692 инфицированных коронавирусом, из них 16 тыс. 491 – житель областного центра.

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Автор: Лариса Козовая