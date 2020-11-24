В опорных больницах Одессы осталось менее 25 мест для больных COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, по состоянию на 16:00 вторника их было только 24.
При этом, по данным волонтера Екатерины Ножевниковой, в городских больницах отказывают в госпитализации инфицированных пожилых людей. Она привела несколько таких примеров. «В департаменте (здравоохранения - УНИАН) что-то поломалось. Пожалуйста. Страдают именно старики. Молодая пациентка (39 лет) час назад таки пробилась в стационар. Поехала сама и настояла, чтобы ее приняли. Старики себя защитить не могут...», - подчеркнула волонтер.
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По информации Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, за последние сутки в регионе зарегистрирован 861 больной COVID-19, в том числе 306 одесситов.
В общей сложности, по состоянию на утро 24 ноября, в Одесской области - 38 тыс. 692 инфицированных коронавирусом, из них 16 тыс. 491 – житель областного центра.
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