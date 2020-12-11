По словам Виктора Ляшко, коронавирус весной уменьшит свою активность.

В Украине коронавирус, а соответственно и карантин, предположительно пойдут на спад в мае 2021 года.

Этому должны способствовать, прежде всего, вакцинация населения, а также сезонность вируса, рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью ТСН.ua.

По словам Ляшко, коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - сказал Ляшко.

Кроме того, к весне в Украине начнется процесс вакцинации населения и постепенно у людей будет формироваться иммунитет к болезни.

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"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: УНИАН