Впрочем, точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, станет известен в январе 2021 года.

Украина вероятнее всего получит вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneka.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет Украинская правда.

Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности имеют вакцины трех производителей: Pfizer, Moderna и AstraZeneka. Они показывают такую эффективность: Pfizer/BioNTech - 95%, Moderna - 94% и AstraZeneka - 70%.

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При этом первые две требуют ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80°C, а третью можно хранить при температуре +2...+8°C.

С учетом производственных мощностей производителя и украинские реалии по возможностям хранения вакцин, Украина скорее всего, будет закупать вакцину, которую можно хранить при +2...+ 8., то есть от AstraZeneka. Впрочем, точно об этом станет известно только в январе.

"В то же время сейчас есть очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna - 20 млн доз, а AstraZeneka - 100 млн доз. Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneka. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил Кузин.

Как передает НВ, 21 декабря AstraZeneca подписала меморандум о сотрудничестве с московским исследовательским медицинским центром Институтом Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и российским производителем лекарств "Р-Фарм", которые являются разработчиками российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

В частности, они договорились тестировать препарат британского производителя лекарств и компонент вакцины, созданной в Москве. Разработчики Sputnik V предложили AstraZeneca новый подход в прошлом месяце, предположив, что он может повысить эффективность британской вакцины.

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Вакцина Оксфордского университета и AstraZaneca: в чем ее проблема?

23 октября компания AstraZaneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 70%.

Это меньше, чем у кокурентов, объявивших, что их разработки достигли 95%-й эффективности. Однако, все равно вакцина преодолевала порог на уровне 50% эффективности для одобрения правительственными организациями.

Однако, как сообщило издание Nature, результаты килинических испытаний Оксфордской вакцины удивили экспертов. Оказалось, что у добровольцев, которые получили сначала меньшую дозу, а затем полную, появилась лучшая защита от коронавируса, чем у тех, кто получил две полноценные дозы.

В конце концов, в AstraZaneca признали, что одна из групп получила уменьшенную дозу вакцины из-за испытательной ошибки. И поскольку эффективность на уровне 70% была выведена путем сочетания данных двух исследований с разной дозировкой, не понятно, насколько Оксфордская вакцина эффективна на самом деле.

Позже издание Handelsblatt сообщило, что шведско-британская компания AstraZeneca столкнулась с жесткой критикой после сомнительных результатов третьего этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала. После чего в российском Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи предложили AstraZeneca "усовершенствовать" их вакцину с помощью российской Sputnik V.

Вместе с тем британская вакцина имеет сравнительно низкую стоимость, доступность и простоту использования. Однако остаются вопросы о том, насколько хорошо она может помочь защитить людей старше 55 лет, что является ключевой проблемой, учитывая, что люди пожилого возраста более уязвимы к COVID-19.

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Автор: Александр Топчий