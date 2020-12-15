По словам главы ОГА, жители оккупированных территорий не хотят идти на самоизоляцию.

Большинство жителей оккупированной территории Луганской области, которые пересекают КПВВ "Станица Луганская", получают положительный тест на коронавирус. Впрочем, самоизоляцию они не соблюдают.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на пресс-конференции в Краматорске, пишет "РБК-Украина". Он рассказал, что на неподконтрольных территориях утверждают, что там нет COVID и, соответственно, нет необходимого лечения.

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"Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные", - заявил Гайдай.

По его словам, жители ОРЛО, попадая на подконтрольную Украине территорию, отказываются от самоизоляции и, имея положительный тест на коронавирус, посещают различные инстанции.

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Автор: Юрий Годован