По состоянию на 23 ноября в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 1212 человек, 20 больных умерли.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1212 человек, 20 больных умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки в Киеве выявили еще 1212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 143 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 тыс. 218», - сказал Кличко.

В числе выявленных за минувшие сутки больных 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек в возрасте от семи месяцев до 17 лет, а также 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет. Заболели, в том числе 44 медика.

"И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил мэр Киева.

Согласно его информации, выздоровели за сутки два человека. Всего COVID-19 преодолели 20744 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили за минувшие сутки в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283, Дарницком районе - 215 случаев.

На сегодня в Киеве на стационарном лечении находятся более 2 тыс. больных COVID-19, из них в тяжелом состоянии - почти 1,1 тыс.

«В настоящее время в стационарах медучреждений города лечатся 2 тыс. 069 больных коронавирусом, из них 26 детей. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 092 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных", - сказал Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая