Спасти пациентку не успели - ее нашли мертвой.

В Киеве зафиксировали очередной случай суицида среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как пишет "Страна", в городской больнице №12 свела счеты с жизнью 78-летняя женщина, которая боролась с болезнью. Персонал нашел ее повешенной.

Инцидент произошел на пятом этаже больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Тело женщины обнаружили в петле - помочь ей уже было невозможно.

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Полиция завела уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Правоохранители опрашивают персонал, однако следственные действия затруднены спецификой инфекционного отделения.

"На данный момент известно, что предпосылок о наличии криминала в случившемся нет. Потому основной версией рассматривается самоубийство, вероятно из-за болезни", - пишет издание.

Самоубийства в больницах для больных коронавирусом

В столичных больницах для больных COVID-19 несколько недель назад двое пациентов совершили самоубийства.

Более месяца назад подобный случай произошел в Киевской городской клинической больнице №4, которая также принимает больных с коронавирусом. Там в течение двух дней двое пациентов выпрыгнули из окна второго этажа, оба погибли.

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Автор: УНИАН