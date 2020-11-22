Всего за все время пандемии коронавирус унес жизни 1123 киевлян.

Количество выявленных больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве за минувшие сутки - 1199.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он добавил, что 14 человек за прошедшие сутки умерли.

Читайте такжеКоронавирус может спровоцировать вспышку еще одного заболевания - прогноз

Всего за все время пандемии коронавирус унес жизни 1123 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.

Заболели:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет

445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет

Заболели, в частности, и 70 медиков

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 38 людей. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском районе – 146 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 1134 больных госпитализированы, 138 погибли.

За все время пандемии в Украине заболели 624 744 человека. 10 951 случай оказался летальным. Выздоровели 286 917 больных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк