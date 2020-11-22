Обнародована статистика коронавируса в Киеве за 21 ноября / фото REUTERS

Количество выявленных больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве за минувшие сутки - 1199. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он добавил, что 14 человек за прошедшие сутки умерли.  

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Всего за все время пандемии коронавирус унес жизни 1123 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006.

Заболели:

  • 696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет
  • 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет
  • 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет
  • Заболели, в частности, и 70 медиков

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 38 людей. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском районе – 146 случаев.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

  • По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 1134 больных госпитализированы, 138 погибли.
  • За все время пандемии в Украине заболели 624 744 человека. 10 951 случай оказался летальным. Выздоровели 286 917 больных.

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Автор: Андрей Василюк