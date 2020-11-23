Мэр Виталий Кличко пояснил, что лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество биоматериалов.

Киевский городской голова Виталий Кличко пояснил, что массовое тестирование людей на COVID-19 сложно провести с технической точки зрения.

Читайте такжеТемпература при коронавирусе: как распознать инфекцию и что делатьКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«Относительно проведения массового тестирования, которое активно обсуждают в последнее время. Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов», - сказал мэр.

При этом он напомнил, что бесплатные тесты на коронавирус в государственных медучреждениях Киева делают пациентам с подозрением на COVID-19 по рекомендации врачей.

«К семейному врачу нужно позвонить, а не идти на прием. Потому что сегодня главное - не создавать массового скопления людей, среди которых могут быть и инфицированные», - подчеркнул Кличко.

Согласно его информации, показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 тысяч жителей.

Так, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тысяч образцов биоматериалов методом ПЦР, а методом ИФА - на выявление антител - сделали почти 80 тысяч тестов.

Кличко отметил, что в городе продолжают работать также мобильные бригады медиков, которые отбирают образцы материалов для исследования дома у пациентов. С начала работы они отобрали почти 139 тысяч образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

Коронавирус в столице

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 тыс. 212 человек, 20 заболевших скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 тыс. 143 киевлян, в общей сложности подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день в столице 60 тыс. 218.

На сегодня в Киеве на стационарном лечении находятся более 2 тыс. больных COVID-19, из них в тяжелом состоянии - почти 1,1 тыс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая