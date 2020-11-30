Новорожденных мальчиков вскоре протестируют на коронавирус.

В COVID-центре Днепра родились двойняшки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, 35-летнюю беременную женщину срочно доставили в областную больницу Мечникова из Першотравенска. У нее диагностировали COVID-19 и состояние становилось все тяжелее. Из-за коронавируса у мамы малыши в утробе начали страдать от недостатка кислорода. Поэтому беременной сделали кесарево сечение.

Родились двое мальчиков весом 3 и 2,8 килограмма.

Новорожденных вскоре протестируют на коронавирус.

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Автор: УНИАН