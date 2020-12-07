Власти планируют ставить дополнительные ковидные койки в спортзалах и превратить в клинику старую прилуцкую колонию.

В Черниговской области ситуация с коронавирусом сложная, как и в прочих регионах страны. Больницы переполнены, а медиков и кислорода критически не хватает.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что из-за нехватки места пациентов с коронавирусом выписывают по ускоренной процедуре, буквально выставляя на улицу. Это приводит и к вопиющим случаям. Не так давно врачи Бобровицкой инфекционной больницы по приказу сверху освобождали места в переполненном медучреждении для тяжелых пациентов. Среди прочих, из больницы «выписали» 74-летнюю Катерину Самусь, которая в конечном итоге умерла. Однако врачи своей вины не признают, заверяя, что больная женщина сама попросилась домой.

Жители села Нехаевка на Черниговщине осенью остались без семейного врача. Доктор умер от коронавируса, а найти нового на его место не могут. Подобная ситуация в селе Сухополова Прилукского района. Там семейный врач ушла на больничный и люди остались без помощи.

В Прилуках на Черниговщине в амбулатории при детской поликлинике нет ни одного семейного врача.

"Мы звонили в эту амбулаторию, так там все врачи на больничном. На приеме только медсестры, которые могут выписать больничный", рассказала журналистам Татьяна Архипенко.

В центральной больнице Прилук врачи вынуждены из 4-местных палат делать 6-местные, а тех, кому не хватило места, кладут в коридоре.

Отмечается, что всего по области под COVID-19 выделено 1398 коек, более 60% из них уже заняты. Власти уверяют, что 50% коек в 18 опорных больницах обеспечены кислородом. Однако, как рассказывают сами медики, ситуация с местами и кислородом в области далеко не из лучших.

Местные власти уже заявили, что планируют открывать дополнительные места в двух спортзалах в Чернигове и Нежине, там поместятся 150-200 коек. А также в резерве есть и законсервированная колония в Прилуках. Но без кислородного оборудуования открытие новых коек не будет иметь особого смысла.

Медики жалуются, что кислородных точек катастрофически не хватает. Только сейчас стали проводить дополнительные трассы. Не хватает и баллонов с газом, их не всегда вовремя привозят.

"У нас на трех пациентов одна точка и люди вынуждены делиться. Дышат по очереди. Не всегда эти точки в рабочем состоянии, они выходят из строя. Есть проблемы с ИВЛ, они постоянно ломаются. Бывает из трех аппаратов в рабочем состоянии только один. И думаешь, не появится ли еще один тяжелый больной на твоей смене, для которого ИВЛа просто не хватит», - рассказали журналистам в одной из больниц.

Во многих больницах не хватает медсестер, санитарок и врачей. Часть из них тоже болеют, а часть просто уволилась, опасаясь заражения.

"У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его. Второго уговариваешь спокойно полежать и подождать. Но люди умирают каждый день. Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?" – рассказала медсестра из Чернигова.

Коронавирус в Украине - статистика 7 декабря

За минувшие сутки в Украине обнаружили 8641 новый случай инфицирования COVID-19.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он опустился ниже 9 тысяч впервые за почти месяц. Последний раз такие низкие данные были зафиксированы 9 ноября - 8687 инфицированных за сутки.

В целом в Украине обнаружили 821947 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 13733 человека (145 человек за сутки). Количество выздоровевших достигло уже 423704 (за сутки - 5123 человека).

В частности, за вчера сделали 33502 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

Ситуация с вирусом самая сложная в Киеве (1526 за сутки), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

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Автор: УНИАН