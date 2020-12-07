Министр здравоохранения Максим Степанов попросил США рассмотреть Украину в качестве потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
Об этом Степанов заявил во время телефонного разговора с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Глава Минздрава напомнил, что Украина находится в сложнейших условиях из-за российской агрессии на востоке нашей страны.
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"Ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получение Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул глава Минздрава.
В свою очередь Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.
"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины относительно отказа от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США по поставкам вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - подчеркнула Квин.
Кроме того, она отметила, что их команда поможет Минздраву проработать алгоритм и наработать план действий по логистике и планов вакцинации.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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