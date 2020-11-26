В ОП заявили, что вопрос обеспечением кислородом не решался летом, так как не было ответственного за это якобы из-за процесса децентрализации.

Украинские власти вовремя не занялись проблемой обеспечения кислородом койкомест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет "Гордон".

"Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится", – сказал Тимошенко.

При этом он отметил, что лично занимается вопросом поставок кислорода в регионы.

"Министерство здравоохранения, Кабинет Министров на закупку кислородных станций, кислородных концентраторов – всего, что связано с кислородом, – отправил субвенции в области. Этим фактически занимаются главы областных государственных администраций и местные власти. Поэтому [как куратор регионального направления в офисе] я вынужден заниматься тем, чтобы они быстрее все это делали", – отметил Тимошенко.

Он также считает, что вопрос обеспечением кислородом не решался летом, так как не было ответственного за это якобы из-за процесса децентрализации.

Читайте такжеСчастье-дышать. Чем отличаются принципы лечения COVID-19 в Украине и Европе

"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация (а она предусматривает ответственность на местах), – [появляется] двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это совмещать воедино. Я занимаюсь региональной политикой теперь, Минздрав централизованно отвечает за борьбу с коронавирусом, мы соединили все это воедино и начали пушить эту тему и быстро осуществлять закупку и установку кислородных станций", – сказал Тимошенко.

Также чиновник Офиса президента предположил, что из-за этой проблемы могут быть кадровые перестановки.

"Я думаю, что будут сделаны выводы. Не могу назвать фамилии [ответственных], потому что не я принимаю эти решения по итогу. Это решение президента, Кабинета Министров и других структур, которые могут быть причастны к тому, что летом мы это не сделали", - добавил Тимошенко.

Коронавирус в Украине: новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН