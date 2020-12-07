Температуры у Садового нет, он находится на самоизоляции.

Львовский городской голова Андрей Садовый получил положительный тест на коронавирус.

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Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

"Положительный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было произойти. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет», - отметил он.

Сейчас Садовый находится на самоизоляции.

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Автор: Дмитрий Захаров