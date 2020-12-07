Андрей Садовый заразился коронавирусом / / фото facebook.com/hrystyna.protsak
Львовский городской голова Андрей Садовый получил положительный тест на коронавирус.
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Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
"Положительный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было произойти. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет», - отметил он.
Сейчас Садовый находится на самоизоляции.
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