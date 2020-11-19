Медик пояснил, что заболеванием инфицируются люди всех возрастных категорий.

Молодежь ошибочно считает себя здоровой, полагая, что коронавирус сложнее всего протекает у людей старше 35 лет. На самом деле молодые люди болеют так же, как и остальное население, зачастую это связано с проблемами обмена веществ.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий, пишет "Обозреватель".

Он отметил, что в последнее время коронавирусом стала чаще болеть молодежь - это связано с общим увеличением количества больных.

Читайте такжеГлавный санврач рассказал, что делать украинцам при появлении симптомов коронавируса

"Вирус не мутирует, он такой, как был раньше. Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300", – отметил врач.

На уточняющий вопрос, почему болеть начали люди, которые ранее даже не болели ОРВИ, эксперт связал это с проблемой обмена веществ - метаболизма.

"Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", – подчеркнул Жиравецкий, добавляя, что иногда люди условно считают себя здоровыми, на самом деле не обследуясь.

Коронавирус в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован