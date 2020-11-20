По выводам аналитиков, относительный контроль тестированием наблюдается только в Киеве, Винницкой и Кировоградской областях.

Украина должна тестировать людей на коронавирусную болезнь COVID-19 в 5 раз больше.

Читайте такжеОт 17 до 33 тысяч жертв до конца года: в Украине спрогнозировали смертность от COVID-19 по трем сценариямК такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики. Результаты соответствующего моделирования представили в презентации «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

«Система тестирования в Украине выведена из строя – Украина не контролирует распространение вируса и едва успевает диагностировать случаи пациентов, которые уже находятся в больницах. Об этом говорят цифры», – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

По его словам, чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11000 новых случаев в сутки, следует проводить 220000 ПЦР-тестов ежедневно:

«Нынешний уровень тестирования – в среднем 40000 ПЦР-тестов в сутки – достаточен для контроля ситуации при 2000 новых случаев в день».

Относительный контроль тестированием наблюдается только в Киеве, Винницкой и Кировоградской областях. В Сумской, Полтавской и Житомирской областях ситуация максимально критическая. Почти каждый второй тест – положительный.

Коронавирус в Украине: статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 14575 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели – 598085 лиц; выздоровели – 274324 лица; умерли – 10598.

ПЦР-тестов в целом провели 4108825 раз.

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Автор: Катерина Шварц