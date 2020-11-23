Резкое повышение температуры тела может быть симптомом коронавируса.

Повышение температуры тела и лихорадка - это одни из главных симптомов коронавируса. Однако иногда инфекция может проходить без жара. Кроме того, повышение температуры также характерно для многих других заболеваний.

Какая температура при коронавирусе

Повышенная температура обычно является первым симптомом коронавируса, даже если другие симптомы отсутствуют. Температура обычно повышается на 6-10 день болезни, после окончания инкубационного периода.

При коронавирусе температура тела может резко повыситься до 37-37,3°, иногда до 38°. Однако реакция на заболевание всегда индивидуальная, назвать точные значения температуры нельзя.

Сколько держится температура при коронавирусе

В среднем при коронавирусе повышенная температура держится 1-3 дня. Иногда температура может не снижаться 5-6 дней. Если температура долго не снижается, сообщите об этом вашему врачу.

Что делать при повышенной температуре

Большинство врачей не советуют сбивать температуру при значениях до 38,5с, поскольку повышение температуры тела необходимо для борьбы с инфекцией. При более высоких значениях температуры вызывайте скорую помощь или позвоните вашему семейному врачу.

При повышенной температуре нельзя ставить горчичники, спиртовые компрессы, принимать горячий душ или ванную, кутаться в одеяло. Пейте больше воды и сохраняйте постельный режим.

Если наблюдается высокая температура у ребенка - позвольте ему не ходить в школу и остаться дома. Сообщите о температуре лечащему врачу и сделайте тест на коронавирус. Даже у детей сбивать температуру до 38° не нужно - иначе организм не сможет бороться с болезнью.

Как определить коронавирус при повышенной температуре

Для коронавируса характерны некоторые симптомы, которые редко встречаются при других ОРВИ:

боль в груди;

сильный сухой кашель;

затруднение дыхания;

пропажа вкуса и обоняния;

боль в мышцах и костях.

Однако диагностировать коронавирус можно только после тестирования, поскольку эти признаки могут быть симптомами другого заболевания.

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Автор: Екатерина Пулатова